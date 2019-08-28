Москвичи захотели избавиться от попавших под реновацию квартир

Количество выставленных на продажу квартир в Москве, вошедших в программу реновации, за год выросло на 43 процента по сравнению с августом 2018 года. Об этом говорится в исследовании портала ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В настоящее время, по данным сайта, на продажу выставлено 630 квартир. Резкий рост предложения начался в мае этого года. Если раньше на рынок выходило по 400-450 квартир ежемесячно, в августе 2019 года было зарегистрировано 631 объявление о продаже. Аналитики связывают такой скачок с уточнением параметров реновации: стали известны сроки расселения многих объектов, 46 домов построено, а жители 70 домов уже переезжают в новое жилье.

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Владельцы квартир, попавших под реновацию, также подняли их цену, учитывая тот факт, что покупатели в будущем получат более дорогие объекты. На данный момент квадратный метр обойдется в 189,4 тысячи рублей, что на 10 процентов больше показателя прошлого года — 172,6 тысячи рублей. С момента начала активного обсуждения программы реновации (зима 2017 года) средняя цена в домах под снос выросла на 28 процентов, а на остальном рынке — всего на 10. Средний срок экспозиции квартир под снос составляет 50 дней против 60 в среднем по рынку.

Но на арендный рынок жилья Москвы реновация повлияла несильно. Доля предложений в пятиэтажках под снос за последние 12 месяцев не изменилась и составила 9 процентов. Арендные ставки в домах, попавших под программу реновации, растут такими же темпами, как и в остальных — 4-5 процентов в годовом выражении.

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года. Под снос попадает более пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу реновации, — около 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Предстоит расселить около миллиона москвичей. Для этого будет будет построено примерно 30 миллионов квадратных метров жилья.

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