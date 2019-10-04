Расселение москвичей задумали ускорить

На московском портале «Активный гражданин», где проводятся электронные голосования горожан, открылся опрос о программе реновации жилого фонда. Гражданам предлагается ответить на четыре вопроса, в том числе на вопрос об оптимальных сроках сноса хрущевок.

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Согласно изначальным планам, реновация должна быть проведена за 10-15 лет. Москвичи могут оценить этот срок, выбрав один из вариантов ответа: «Ждать переезда в новую квартиру 10-15 лет — это слишком долго. Реализацию программы необходимо ускорить, увеличив объемы строительства нового жилья», «Срок 15 лет является оптимальным для программы такого масштаба» или «Затрудняюсь ответить».

Помимо этого, участникам исследования предлагается указать, как они относятся к возможности покупки квартиры в квартале реновации, сделать прогноз, как повлияет реновация на комфорт в районе, и ответить, проживают ли они в доме, который вошел в программу.

Программу реновации запустили в Москве в 2017 году. Она предусматривает снос около пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу, — порядка 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Властям предстоит расселить примерно миллион москвичей.

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