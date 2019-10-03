Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»

Экономист и политолог Михаил Делягин публично раскритиковал малогабаритные квартиры. Свое мнение о популярном в последнее годы виде жилья он высказал в эфире программы «Дежурный по редакции» телеканала «Царьград».

Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными. В СССР квартира площадью 22 квадратных метра уже считалась некомфортной, ухудшенной планировки, указал Делягин. «Если оно (государство — прим. «Ленты.ру») хочет, чтобы вы жили в консервных банках, вам придется жить в консервных банках», — заявил специалист.

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Делягин возмутился тем, что недовольных малой площадью квартир критикуют чиновники. «На мой взгляд, нет предела алчности и нет предела ненависти либералов к гражданам Российской Федерации, — подчеркнул он. — И мы еще услышим оскорбления в адрес тех, кто считает эти условия нечеловеческими. Их будут звать алкоголиками, тунеядцами, неудачниками».

«То, что сейчас делается, это консервные банки. Ну, людоедство в чистом виде», — резюмировал Делягин.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в одном из новых проектов строительства жилья в Москве установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в доме начинаются от 11,6 квадратного метра. Новостройка с микроквартирами расположена в Юго-Восточном округе, на 2-й Фрезерной улице.

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