В Москве начали продавать микроквартиры

В одном из новых проектов строительства жилья, выведенных на московский рынок недвижимости, установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в доме начинаются от 11,6 квадратного метра. Об этом говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Новостройка, где представлены квартиры минимальной площади, расположена в Юго-Восточном округе, на 2-й Фрезерной улице. Средняя цена квадратного метра в ней — 205,7 тысячи рублей. Самая дешевая студия в новом доме обойдется, согласно данным на сайте проекта, в 2,7 миллиона рублей.

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Всего в августе 2019-го на столичный рынок новостроек вышло 15 корпусов в уже реализуемых проектах, два жилых комплекса комфорткласса и два — экономкласса, подсчитали риелторы. За счет изменения структуры предложения цены в обоих сегментах выросли: комфорткласс подорожал на 6 процентов (по сравнению с показателем за июль), а экономкласс — на 8 процентов. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках этих классов к сентябрю достигла 170 тысяч и 137,5 тысячи рублей соответственно.

«В то же время средний предлагаемый бюджет покупки в экономклассе сократился на 8 процентов, что обусловлено среди прочего тем, что в августе на рынок поступили суперкомпактные квартиры», — поясняется в предоставленных материалах. Общее число выставленных на продажу новых квартир в Москве к осени составило 17,9 тысячи — на 6 процентов больше, чем в середине лета. Как отмечают риелторы, наиболее популярными среди покупателей остаются однокомнатные объекты — их выбирают 42 процента клиентов. На «двушки» приходится 39 процентов спроса, на «трешки» — 17 процентов.

В минувшем августе стало известно, что квартиры-студии в России дорожают более высокими темпами, чем другие форматы жилья. За год в среднем по стране квадратный метр в студиях прибавил в цене 15 процентов. Лидерами по темпам удорожания малогабаритных квартир стали Краснодарский край и Белгородская область.

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