Дом
 
Последние новости
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Объяснено нежелание бизнесменов вкладываться в Россию
У всех людей нашли опасные клетки неизвестного типа
Названы самые грязные в мире деньги
Врач самовольно убила пациентку и была оправдана
Названо число затронутых грядущим повышением минимальной оплаты труда россиян
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Гигантский крокодил заживо съел молодого рыбака
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Новости партнеров

Москвичи начали селиться в микроквартиры

Перейти в «Мою Ленту»

Снижение платежеспособности потенциальных покупателей жилья в Москве привело к тому, что застройщики все чаще начали включать в квартирографию жилых комплексов так называемые микроквартиры. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Речь идет о квартирах площадью 12-15 квадратных метров. «Масштабные эксперименты с новыми форматами при падающей платежеспособности населения, скорее, утопия. Но отдельные интересные явления есть, они отражают сложную экономическую ситуацию в стране. Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор. — Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом».

По словам Кройтора, появление «жилых ячеек» площадью даже меньше, чем ставшие уже привычными малогабаритные студии, остается пока единственным заметным изменением структуры предложения первичного жилья в Москве.

В «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что существенного скачка цен после перехода отрасли на работу по эскроу-счетам в новостройках российской столицы не произошло, однако не исключают роста в ближайшей перспективе. По прогнозам аналитиков компании, «квадрат» первичной недвижимости может подорожать на 6-8 процентов.

Ранее в сентябре о появлении на столичном рынке жилья формата микроквартир уже заявляли аналитики компании «БЕСТ-Новострой». По их данным, на Юго-востоке Москвы в августе 2019-го началась реализация жилого комплекса с квартирами площадью от 11,6 квадратного метра. Самая дешевая квартира в этом ЖК стоит 2,7 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жилье по-советски отказалось отмирать и подорожало
На рынке жилья заметили признаки массовой истерии
Найдена неожиданная выгода жилья без прописки
Найдена мельчайшая квартира России
Подсчитаны шансы провинциалов купить московскую квартиру
Другие материалы рубрики
Дом00:0410 сентября

«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»

Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
15:0212 сентября

Ипотеку упростят

21:3212 сентября

Московским квартиросъемщикам пообещали большие перемены

14:1812 сентября

В Турции решили затопить курдский город

Дом00:03 6 сентября

«Люди ходить боятся»

Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
17:5412 сентября

Россияне случайно получили новое жилье и рассердились

20:4212 сентября

Россиянам снизят налог на дачи

12:3512 сентября

Российский губернатор отказался от резиденции и автомобиля ради нужд больниц

Дом00:02 4 сентября

Русские сдаются

Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
11:5912 сентября

Московским застройщикам пообещали большие проблемы

10:1912 сентября

В Москве подешевело новое жилье

08:3812 сентября

Москвичи испугались верхних этажей

Россия
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Украинский журналист попытался уйти от ответа и рассмешил Захарову
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Россия ответила на обвинения НАТО в развертывании ракет в Европе
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Путин поделился ожиданиями от выборов в Израиле
Все материалы
Мир
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Помпео отказался стать помощником Трампа
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
США определились с военной помощью Украине
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Путин и Нетаньяху обсудили Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского заподозрили в раздвоении личности
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Сенцов сжег робу и пожелал российским тюремщикам гореть в аду
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Дочь «ценного свидетеля» по делу «Боинга» передумала подтверждать отъезд отца
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским
Все материалы
Экономика
Объяснено нежелание бизнесменов вкладываться в Россию
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Названо число затронутых грядущим повышением минимальной оплаты труда россиян
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Россиян накормят искусственным мясом
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
Решившийся улететь в космос миллиардер оставил бизнес
Все материалы
Силовые структуры
Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Российских полицейских предупредили об охоте на них иностранных спецслужб
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянку отправили мести улицы за продажу дырявых презервативов
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Борьбу с наркотиками в Москве возглавил воспитатель суворовцев
Все материалы
Наука и техника
У всех людей нашли опасные клетки неизвестного типа
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Названы самые грязные в мире деньги
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
США испытали «убийцу» русских солдат
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
В России нашли причины для ядерной войны
Все материалы
Спорт
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Порье обратился к Нурмагомедову
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Обрушение российского стадиона попало на видео
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Украинский футболист отправлял заработанные в России деньги армии своей страны
Все материалы
Культура
Опозорившемуся на сцене Билану дали второй шанс
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Никас Сафронов попал в аварию
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
В сеть случайно слили дату премьеры «Ведьмака»
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Семья Талькова подала в суд на Азизу
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева дала россиянам советы по смене пола
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Депутат Госдумы возмутился общением детей с геем на YouTube
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Le Figaro извинилась за «российский» Киев
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Мужчина вспомнил о погибшей в теракте бывшей девушке и разгневал жену
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
Раскрыты простые способы хорошо одеваться
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Нижнее белье Ким Кардашьян обогатило ее на два миллиона долларов за пять минут
Все материалы
Путешествия
Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Москвой и Каракасом
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Пилот запаниковал при посадке самолета и вышел из кабины
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Российский самолет пошел на посадку из-за треснувшего окна в кабине пилотов
Все материалы
Из жизни
Врач самовольно убила пациентку и была оправдана
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Гигантский крокодил заживо съел молодого рыбака
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Мать до смерти закормила страдающего ожирением ребенка
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Двухлетняя девочка случайно задушила помогавшую ей мать
Все материалы
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД
В заброшенном автосалоне Subaru из 90-х появились новые машины
Все материалы
Дом
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Ипотеку упростят
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Московским квартиросъемщикам пообещали большие перемены
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
В Турции решили затопить курдский город
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Нацпроекты сделали узнаваемее
На Кубани отчитались о ремонте дорог
Все материалы