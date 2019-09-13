Москвичи начали селиться в микроквартиры

Снижение платежеспособности потенциальных покупателей жилья в Москве привело к тому, что застройщики все чаще начали включать в квартирографию жилых комплексов так называемые микроквартиры. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Речь идет о квартирах площадью 12-15 квадратных метров. «Масштабные эксперименты с новыми форматами при падающей платежеспособности населения, скорее, утопия. Но отдельные интересные явления есть, они отражают сложную экономическую ситуацию в стране. Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор. — Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом».

Материалы по теме «Живу в ячейке, как сумка на вокзале» Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга

По словам Кройтора, появление «жилых ячеек» площадью даже меньше, чем ставшие уже привычными малогабаритные студии, остается пока единственным заметным изменением структуры предложения первичного жилья в Москве.

В «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что существенного скачка цен после перехода отрасли на работу по эскроу-счетам в новостройках российской столицы не произошло, однако не исключают роста в ближайшей перспективе. По прогнозам аналитиков компании, «квадрат» первичной недвижимости может подорожать на 6-8 процентов.

Ранее в сентябре о появлении на столичном рынке жилья формата микроквартир уже заявляли аналитики компании «БЕСТ-Новострой». По их данным, на Юго-востоке Москвы в августе 2019-го началась реализация жилого комплекса с квартирами площадью от 11,6 квадратного метра. Самая дешевая квартира в этом ЖК стоит 2,7 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru