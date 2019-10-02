Раскрыта истинная стоимость московских квартир

Себестоимость среднестатистической московской квартиры равна примерно 36 процентам от ее цены на рынке. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC.

В первой половине 2019 года цена одного «квадрата» в Москве составила примерно 79,6 тысячи рублей. Себестоимость разнится в зависимости от административного округа столицы. Дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тысячи рублей за квадратный метр, дешевле — в Новомосковском (53,2 тысячи рублей за «квадрат»).

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Издание также подсчитало долю себестоимости строительства в ценах продажи жилых домов в Москве. В большинстве округов города первоначальная стоимость составила менее половины от средней цены. Исключение — Юго-Восточный административный округ, где себестоимость равнялась 60 процентам (98,2 тысячи против 162-164 тысяч рублей). В целом изначальная стоимость строительства не превысила 20 процентов.

Согласно данным PwC, для жилья массового сегмента 78 процентов от его рыночной цены — это затраты на строительно-монтажные работы и покупку земли. Расходы на рекламу, благоустройство территории и прочее составляют 22 процента от общей стоимости возведения многоквартирного дома.

В целом себестоимость строительства в Москве одного квадратного метра равняется, по информации издания, примерно 100 тысячам рублей. Соответственно, маржа (разница между себестоимостью и ценой на рынке) застройщиков в зависимости от расположения дома может достигать 23-58 процентов.

Ранее, в сентябре, стало известно, что самые дешевые районы Москвы для покупки квартиры находятся рядом со станциями метро «Зябликово», «Красногвардейская» и «Борисово». Здесь средняя цена покупки жилья составляет 7,8 миллиона рублей.

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