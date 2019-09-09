Названы районы Москвы с дешевыми домами

Самые доступные частные домовладения Москвы предлагаются покупателям в поселении Роговское в 60 километрах от МКАД, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Поселение формально входит в состав столицы, но оно расположено примерно в 60 километрах от МКАД. Купить дом для постоянного проживания здесь можно в среднем за 4,4 миллиона рублей.

В топ-10 локаций с дешевыми домами аналитики также включили другие населенные пункты Новой Москвы — поселения Новофедоровское, Воскресенское, Вороновское, Десеновское, Кленовское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Щаповское и поселок Киевский. Средняя стоимость объектов в них составляет от 6,75 миллиона до 13,5 миллиона рублей.

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Самые высокие ценовые показатели в сегменте частных домов, в свою очередь, зафиксированы в районе Кунцево, где среднестатистический лот стоит около 35 миллионов рублей. Также дорогие индивидуальные домовладения представлены в Куркино (33,5 миллиона) и Митино (32,9 миллиона рублей за дом в среднем). Элитные объекты при составлении рейтинга не учитывались.

По подсчетам аналитиков, за год с августа 2018-го средняя стоимость частных домов, расположенных на территории Большой Москвы (в пределах старых границ города и в Троицком и Новомосковском округах), увеличилась на 2 процента, до 17,7 миллиона рублей. Ощутимее всего подорожали коттеджи в поселении Сосенское (+11 процентов), Солнцево (+10 процентов) и в Ново-Переделкино (+9 процентов).

«Самая высокая ценовая динамика отмечена в районах "старой" и Новой Москвы, куда за последний год дотянулись линии городского метрополитена, — отмечается в предоставленных материалах. — Но если цены на квартиры на этих территориях подскочили на 15-20 процентов, то дома подорожали примерно на 10 процентов».

В августе стало известно, что москвичи все чаще обращаются к риелторам с запросами на подбор загородного жилья для постоянного проживания. За последний год количество таких заявок выросло на 5 процентов, до уровня в 75 процентов от всех обращений по поводу приобретения загородной недвижимости в Подмосковье. Десять лет назад клиентов, желающих переехать за город на ПМЖ, насчитывалось не более 40 процентов.

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