В Подмосковье рухнули цены на коттеджи

Средняя стоимость квадратного метра на подмосковном загородном рынке за полгода снизилась на 9 процентов. При этом в некоторых локациях падение оказалось еще более существенным. Об этом свидетельствуют данные отчета аналитиков «Метриум», размещенного на сайте компании.

Из отчета аналитиков следует, что средневзвешенная цена квадратного метра загородной недвижимости к началу июля 2019-го составила 137 тысяч рублей, это на 9 процентов ниже показателя конца 2018 года. Заметнее всего падение цен оказалось на Новорижском направлении — средняя стоимость метра снизилась здесь на 29,4 процента.

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Такую динамику в компании объясняют выводом на рынок более дешевого предложения. Кроме того, на ценах сказалось снижение курса доллара, отмечают в «Метриум»: часть премиальных загородных лотов до сих пор выставляется на продажу с валютным ценником. Наряду со снижением средней цены предложения на рынке активно применяются скидки, добавляют в компании.

«На протяжении нескольких лет «загород »находится в стагнации. Основной объем текущего предложения на рынке не соответствует требованиям клиентов, — поясняет управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов. — Для стимуляции спроса застройщики вынуждены делать значительные скидки. Размер дисконта на загородном рынке в среднем составляет 15-20 процентов. На некоторые лоты дисконт может достигать 50-60 процентов».

Проведенный в июле 2019-го социологический опрос ВЦИОМ показал, что 31 процент россиян хотели бы в перспективе приобрести загородную недвижимость, а 42 процента уже владеют дачей. Особенно выраженным интерес к загородной жизни оказался в самых молодых возрастных группах опрошенных: о даче мечтают 74 процента россиян в возрасте от 18 до 24 лет и 76 процентов граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

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