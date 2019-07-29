Названы города России с самыми депрессивными дачами

Стоимость аренды частных домов в абсолютном большинстве крупных городов России заметно превышает стоимость аренды квартиры. Исключениями оказались только два города. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

В среднем по всем крупным городам России ставка аренды дома оказалась выше ставки для квартиры в 2,1 раза. Самый большой разрыв оказался отмечен в Московской и Ленинградской областях: 4,6 и 4,4 раза соответственно. Такую статистику в компании объясняют высоким статусом пригородного жилья рядом со столицами.

Резко выпали из общего тренда два российских города — Чита и Кемерово: значение коэффициента для этих населенных пунктов составило 0,8 раза. Аналитики рынка недвижимости связывают такую ситуацию с депрессивным состоянием частного сектора. «Относительный коэффициент [разницы между стоимостью найма домов и квартир] позволяет судить о состоянии недвижимости в том или ином регионе. Результат меньше единицы прямо говорит о плохом состоянии частного сектора, недостатке удобств в домах по сравнению с квартирами», — пояснил генеральный директор «Мир Квартир» Павел Луценко.

Проведенный в июле 2019-го опрос ВЦИОМ показал, что примерно 42 процента россиян уже владеют загородной недвижимостью, а еще 31 процент хотели бы приобрести дом в собственность. Особенно высокой — 74 процента — доля мечтающих о дачной жизни россиян оказалась в возрастной группе от 18 до 24 лет.

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