Россиянин случайно нашел на даче братскую могилу

Житель Дальнего Востока Виталий Кваша нашел на своем дачном участке под Благовещенском (Амурская область) захоронение с останками 23 человек. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает телеканал НТВ.

Первые фрагменты человеческих скелетов Кваша обнаружил осенью 2018 года. К июлю 2019-го сотрудниками Следственного комитета, куда обратился мужчина, на поверхность были подняты останки 23 человек.

Скелеты находились на глубине порядка двух метров и, по заключению судебно-медицинских экспертов, пролежали под землей около 80 лет. Предположительно, на участке была устроена так называемая расстрельная яма — место захоронения заключенных, в отношении которых был приведен в исполнение смертный приговор.

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Об этом свидетельствуют характерные пулевые отверстия во всех извлеченных черепах. Кроме того, как сообщает НТВ, рядом со скелетами не обнаружено остатков одежды, только фрагменты обуви с вынутыми шнурками.

По факту обнаружения останков ведется расследование, интерес к ситуации проявили сотрудники Амурского отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий.

В 2018 году житель Омской области, перекапывая в своем огороде землю под посадку картошки, нашел скелет, раскрыв таким образом убийство двадцатилетней давности. Как выяснилось, останки принадлежали бывшему мужу сожительницы нашедшего их мужчины. Расследование показало, что женщина была причастна к убийству мужа.

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