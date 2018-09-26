Раскрыта тайна захоронения с изуродованными скелетами

Ученые Смитсоновского института тропических исследований (Панама) опровергли выводы археолога Сэмуеля Киркленда Лотропа, который считал, что коренные народы Южной и Центральной Америки были склонны к насилию. Специалисты изучили найденные Лотропом в середине прошлого века останки, которые имели следы травм и увечий, и обнаружили, что повреждения не были причиной смерти. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 1954 году Лотроп описал захоронение людей в Плайа Венао (Панама), умерших, по его мнению, насильственной смертью. Археолог нашел свидетельства принесения в жертву, обезглавливания, каннибализма и срезывания плоти с костей. Всего он обнаружил 202 скелета, датированные 550-850 годами нашей эры.

В новой работе ученые изучили 77 скелетов, а также архивные документы, полевые записи и фотографии, сделанные во время раскопок. Исследователи нашли следы переломов и травм костей, которые восстановились задолго до момента смерти, включая удар по голове и вывихнутый большой палец. Открытые челюсти, которые Лотроп считал признаком погребения заживо, на самом деле объясняются расслаблением мышц после смерти. Кроме того, беспорядочное положение тел указывает на то, что коренные панамцы практиковали повторное захоронение останков знати, которые были помещены во временные могилы.

Ученые отмечают, что результаты более детального исследования совпадают с другими записями о методах погребения в доколумбововой и колониальной Панаме, и не поддерживают выводы Лотропа.

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