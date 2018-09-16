Сфинкса эпохи Птолемеев обнаружили возле храма в Египте

В Египте обнаружили древнюю статую сфинкса, которая может относиться еще к эпохе Птолемеев (IV — I век до нашей эры). Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Как рассказали журналистам в Министерстве по делам древностей, археологи обнаружили статую в ходе работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта. Два месяца назад в той же части храма была найдена статуя фараона Птолемея V, а также еще два древних памятника того же временного периода.

Извлеченная из-под земли статуя имеет небольшие размеры — 28 сантиметров в ширину по основанию диаметра. Голову сфинкса украшает царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, имеется также ритуальная борода фараона. По мнению экспертов, памятник находится в отличном состоянии.

Как отметили в министерстве, в храме Ком-Омбо около года проводятся ремонтные работы, за это время там было сделано несколько археологических открытий. Ученые обнаружили там фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, а также бюст римского императора Марка Аврелия.

В Древнем Египте Ком-Омбо был столицей пятой провинции страны. Первое упоминание о нем относится к Первому переходному периоду (XX век до нашей эры).

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