В Египте нашли затерянную гробницу с обученными обезьянами

Египетские археологи обнаружили гробницу, возраст которой составляет более четырех тысяч лет. Захоронение расположено в окрестностях пирамид Гизы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Могила принадлежала женщине по имени Хетпет — приближенной фараона из пятой династии. Стены гробницы сделаны из глиняного кирпича, покрытого настенными росписями. На некоторых рисунках запечатлена сама Хетпет, которая наблюдает за охотой и рыбалкой. На других картинах изображены одомашненные обезьяны, которые обучены собирать фрукты или танцевать под музыку.

Мумия женщины не обнаружена. Однако археологи считают, что в западной части некрополя Гизы затеряна еще одна гробница Хетпет. В настоящий момент исследователи проводят раскопки в поисках второй могилы. Считается, что под землей находится еще много захоронений и артефактов, которые, как надеются ученые, в скором времени будут открыты.

Некрополь Гизы — крупный комплекс захоронений, расположен на территории Мемфиса, столицы Древнего Египта. Основу некрополя составляют пирамиды Гиза, скульптура Сфинкса, малые пирамиды и другие сооружения.

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