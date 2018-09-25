На месте кораблекрушения нашли старинные сокровища

Португальские археологи обнаружили фрагменты китайского фарфора и бронзовую пушку среди обломков затонувшего четыреста лет назад судна. Об этом сообщает The Guardian.

Место крушения было найдено в начале сентября специалистами, которые исследовали морское дно в окрестностях портового города Кашкайш (округ Лиссабона). Обломки корабля находятся на глубине 12 метров и разбросаны по площади, длина которой составляет 100 метров, а ширина — 50 метров.

Название судна остается неизвестным, однако специалисты считают, что он является португальским и был построен в конце XVI или начале XVII века. К такому выводу они пришли, датировав фарфоровые изделия периодом правления китайского императора Чжу Ицзюня (1573-1619 годы) и обнаружив на корабельной пушке герб Португалии. По словам мэра Кашкайша, открытие является одной из самых значительных археологических находок этого десятилетия.

20 сентября сообщалось, что археологи Австралийского национального морского музея определили точное, по их мнению, место затопления судна HMS Endeavour, которым в XVIII веке командовал британский исследователь капитан Джеймс Кук. Этот участок располагается рядом с островом Гот в заливе Наррагансетт (штат Род-Айленд, США).

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