Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц

В Подмосковье за 45 миллионов рублей в месяц выставили в аренду небольшой дачный дом. Соответствующее объявление размещено на одной из интернет-площадок.

Площадь дачного дома, предлагаемого в аренду, составляет 96 квадратных метров, площадь участка — четыре сотки. В доме два этажа, на первом расположены кухня, две жилые комнаты и санузел, на втором — гардеробная, спальня и второй санузел.

Участок, где находится постройка, расположен в стародачном районе города Королев.

Согласно описанию объекта, дом построен из бруса и подключен к центральным городским коммуникациям. «На длительный срок. Без дополнительный коммунальных платежей», — подчеркивают авторы объявления.

В описании предложения указано, что размер комиссии риелтору со стороны арендатора дачи составит 45 процентов стоимости ежемесячного платежа. Размер залога хозяевам — 45 миллионов рублей. «Депозит разбиваем», — уточняется в объявлении.

Ранее в аренду была выставлена комната в московской трехкомнатной квартире. Сутки проживания в комнате владелец объекта оценил в 37 тысяч рублей.

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