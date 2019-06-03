Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц

В Подмосковье за 45 миллионов рублей в месяц выставили в аренду небольшой дачный дом. Соответствующее объявление размещено на одной из интернет-площадок.
Площадь дачного дома, предлагаемого в аренду, составляет 96 квадратных метров, площадь участка — четыре сотки. В доме два этажа, на первом расположены кухня, две жилые комнаты и санузел, на втором — гардеробная, спальня и второй санузел.
Участок, где находится постройка, расположен в стародачном районе города Королев.
Согласно описанию объекта, дом построен из бруса и подключен к центральным городским коммуникациям. «На длительный срок. Без дополнительный коммунальных платежей», — подчеркивают авторы объявления.
В описании предложения указано, что размер комиссии риелтору со стороны арендатора дачи составит 45 процентов стоимости ежемесячного платежа. Размер залога хозяевам — 45 миллионов рублей. «Депозит разбиваем», — уточняется в объявлении.
Ранее в аренду была выставлена комната в московской трехкомнатной квартире. Сутки проживания в комнате владелец объекта оценил в 37 тысяч рублей.