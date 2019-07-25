Названо число мечтающих о дачной жизни россиян

Около трети — 31 процент — россиян хотели бы в перспективе приобрести дачу. Об этом свидетельствуют результаты соответствующее опроса, проведенного ВЦИОМ. Материалы исследования опубликованы на сайте организации.

Как выяснили интервьюеры, примерно 42 процента жителей российских городов уже владеют загородной недвижимостью. За пять лет число дачников уменьшилось на четыре процента. Среди тех, у кого на данный момент нет жилья за городом, приобрести его хотели бы более половины граждан.

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Наибольшее желание купить дачу демонстрируют молодые люди — в возрасте от 18 до 24 лет (74 процента в этой группе выразили такое желание) и от 25 до 34 лет (76 процентов). Не хотят владеть загородной недвижимостью преимущественно пожилые — в группе старше 60 лет от приобретения дачи отказался бы 81 процент опрошенных. В целом 46 процентов тех, у кого дачи нет, заявили, что не хотят ее покупать.

Согласно результатам опроса, желание приобрести дачу в большинстве случаев связано со стремлением самостоятельно выращивать овощи и фрукты — эту причину указали 59 процентов опрошенных. 48 респондентов просто хотят отдыхать и развлекаться за городом, 30 процентов желают заниматься декоративным оформлением участков.

В мае текущего года за российскими дачниками начали следить с помощью дронов. Росреестр таким образом выявляет нарушителей земельного законодательства.

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