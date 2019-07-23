Подмосковные особняки обвалились в цене

Элитные домовладения, выставленные на продажу в Подмосковье, стремительно дешевеют: за три года средняя стоимость объекта в сегменте потеряла 46,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах агентства элитной недвижимости Penny Lane Realty (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В июле 2016-го средняя стоимость выставленного на продажу элитного дома, по данным аналитиков компании, составляла 222 миллиона рублей. В июле 2017-го показатель снизился до 208,5 миллиона рублей, в июле 2018-го он составлял уже 189 миллионов, а к июлю 2019-го достиг уровня в 175,5 миллиона рублей.

«Закономерность объясняется психологией покупателя: новые продукты, еще не примелькавшиеся в рекламе, вызывают большой интерес. При этом если дом долго не продается, это выглядит странно в глазах покупателя: (...) либо [объект] переоценен, либо в нем есть скрытые изъяны», — прокомментировал ситуацию директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, уточнив, что, даже если с таким объектом все в порядке, продать его все равно можно только с помощью усиленной рекламы или через снижение цены.

Материалы по теме Танцуй отсюда Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте

Некоторые подмосковные элитные дома, как отмечают в компании, в процессе экспозиции теряют в цене почти половину стоимости. Так, один из домов в поселке Петровский в 2016 году продавался за 55 миллионов рублей, но нашел покупателя только в апреле 2019-го — по цене в 31 миллион рублей.

Еще один объект — дом в поселке Ивановское — был выставлен на продажу в 2015 году за 140 миллионов рублей. Продать его удалось только в мае 2019-го за 78 миллионов рублей. Сумма дисконта, таким образом, превысила 60 миллионов рублей.

Подмосковье десятилетиями остается лидером по ценам на элитную загородную недвижимость в стране. Так, в июне 2019-го один из особняков в районе Рублево-Успенского шоссе признали самым дорогим в России. Дом был выставлен на продажу за 3,6 миллиарда рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!