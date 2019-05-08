Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро

Средняя стоимость новых загородных домовладений в Московском регионе к весне 2019-го достигла 80,5 миллиона рублей (1,1 миллиона евро), увеличившись за первый квартал более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра «загородки» в Москве и области к концу марта составила 150,2 тысячи рублей. Наибольшее снижение стоимости предложения зафиксировано на Новорижском шоссе (-12,3 процентного пункта). Рост цены предложения отмечен на Дмитровском (+4,7 процентного пункта) и Киевском (+9,4) направлениях.

Всего в первом квартале 2019-го на первичном рынке загородной недвижимости региона продавалось около 710 домовладений в 37 поселках. По сравнению с предыдущим кварталом значение снизилось на 7,7 процента, что обусловлено вымыванием наиболее ликвидных лотов и низкой активностью застройщиков. За отчетный период новых проектов в продажу не поступало, указывают в «Метриум».

Материалы по теме По соточке Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?

«Несмотря на постоянное уменьшение объема экспозиции, рынок загородной недвижимости затоварен, — подчеркивается в предоставленных материалах. — Большинство проектов (особенно в элитном сегменте) представлены дорогими, морально устаревшим объектами. Цены на загородные дома практически не растут, а в некоторых поселках по итогам первого квартала было зафиксировано прямое снижение стоимости. Число сделок продолжает уменьшаться. С рынка уходят наиболее ликвидные, небольшие по площади дома, но даже в такой ситуации большинство сделок проходят с дисконтом до 20-25 процентов, а в некоторых случаях и более».

Ранее, в конце апреля, аналитики заметили оживление на российском рынке загородного жилья. По их данным, объем предложения такой недвижимости в первом квартале 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14 процентов, а спрос — на 18 процентов. Это привело и к росту цен на «загородку»: ее стоимость увеличилась в большинстве регионов страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru