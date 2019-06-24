Под Москвой нашли дачный участок за 580 миллионов рублей

Земельный участок в одном из клубных коттеджных поселков на западе Московской области, в районе Новорижского шоссе, оценили в 580 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Общая площадь надела — 59,3 сотки, стоимость одной сотки участка — 9,8 миллиона рублей. Земля свободна, она предлагается без подряда, то есть покупателю предстоит застроить ее самостоятельно.

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В среднем земельные участки без подряда в премиальных поселках на западе Подмосковья стоят 98 миллионов рублей, подсчитали в Savills. Сотка обходится покупателям в 2,4 миллиона. «Дорогие участки стоимостью свыше 105 миллионов рублей предлагаются в большей степени в районе Рублево-Успенского шоссе — 38 процентов от общего количества объектов данного ценового диапазона», — указывается в исследовании.

Ранее в июне была названа стоимость самого дорогого загородного дома России — 3,6 миллиарда рублей. В такую сумму оценили объект, расположенный в районе Рублево-Успенского шоссе.

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