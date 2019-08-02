Брюс Уиллис остался без дачи

Американский актер Брюс Уиллис — звезда всемирно известной пенталогии «Крепкий орешек» — и его супруга Эмма Хемминг продали принадлежавший им дом на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, сообщает Mansion Global.

Имение удалось реализовать за несколько месяцев — впервые оно было выведено на рынок в марте 2019-го. Сумма сделки составила 27 миллионов долларов, тогда как изначально пара планировала получить за дом 33 миллиона.

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Общая площадь особняка, расположенного на берегу океана, — свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Размер участка — 2,8 гектара. В доме пять спален, кроме того, на территории есть два небольших гостевых коттеджа и павильон для занятий йогой. Уиллис приобрел имение в 2000 году, около десяти лет назад именно здесь он сочетался браком с Хемминг. Пара часто отдыхала на островах.

Как пояснила Mansion Global риелтор, занимавшаяся продажей дома, он был реализован из-за желания Уиллиса перебраться на постоянное место жительства в Калифорнию. Актер также продает принадлежащее ему имение в Нью-Йорке.

Теркс и Кайкос — британская заморская территория в Атлантическом океане, расположена к юго-востоку от Багамских островов. В юрисдикции островов отсутствуют прямые налоги на доходы как физических, так и юридических лиц, то есть территория является офшорной.

Ранее, в июле, в США был выставлен на продажу дом другой знаменитости — советского и российского хоккеиста, бывшего игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вячеслава Козлова. Особняк общей площадью более 600 квадратных метров, расположенный в городе Атланте, спортсмен оценил в 3,8 миллиона долларов (243 миллиона рублей).

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