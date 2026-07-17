«Ростех» передал ВС России партию «Корнетов»

«Ростех» передал Вооруженным силам России партию установок и ракет «Корнет»

«Ростех» передал Вооруженным силам России партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом на своем сайте сообщила госкорпорация.

Поставки очередной партии осуществил холдинг «Высокоточные комплексы».

В госкомпании отметили, что данные ПТРК в зоне проведения специальной военной операции успешно поражают технику западного производства, в частности, танки «Леопард» и «Челленджер», боевые машины пехоты «Брэдли».

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил востребованность ПТРК в войсках.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что на форуме «Инженеры будущего» показали ПТРК «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления.

В марте Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что в зоне СВО российский наземный робототехнический комплекс «Варан» показался с пусковой установкой ПТРК «Корнет».