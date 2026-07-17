В ЕАЭС определился лидер по темпам роста экономики

Премьер Киргизии Касымалиев: Экономика республики выросла почти на 12 %

По итогам первых шести месяцев 2026 года ВВП Киргизии вырос на 11,9 процента и достиг 10,9 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр этой республики Адылбек Касымалиев, его процитировало «Интерфакс».

Как подчеркнул Касымалиев, в итоге Киргизия заняла первое место среди государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста ВВП. Причем рост обеспечен за счет всех сегментов экономики. Например, строительный сектор вырос на 69,6 процента, сфера услуг — на 6 процентов, а сельское хозяйство — на 4,3 процента. Промышленность показала рост почти на 13 процентов.

В июне сообщалось, что среди стран Центральной Азии Киргизия оказалась на последнем месте по производительности труда. В 2024 году на одного занятого в республике приходилось 18,8 тысячи долларов. В Казахстане этот показатель достигал 75,8 тысячи долларов, в Туркменистане — 67,3 тысячи долларов, в Узбекистане — 27,5 тысячи долларов, а в Таджикистане — 20,9 тысячи долларов.