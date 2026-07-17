Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 17 июля 2026Экономика

В ЕАЭС определился лидер по темпам роста экономики

Премьер Киргизии Касымалиев: Экономика республики выросла почти на 12 %
Кирилл Луцюк

Фото: kasakphoto / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых шести месяцев 2026 года ВВП Киргизии вырос на 11,9 процента и достиг 10,9 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр этой республики Адылбек Касымалиев, его процитировало «Интерфакс».

Как подчеркнул Касымалиев, в итоге Киргизия заняла первое место среди государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста ВВП. Причем рост обеспечен за счет всех сегментов экономики. Например, строительный сектор вырос на 69,6 процента, сфера услуг — на 6 процентов, а сельское хозяйство — на 4,3 процента. Промышленность показала рост почти на 13 процентов.

В июне сообщалось, что среди стран Центральной Азии Киргизия оказалась на последнем месте по производительности труда. В 2024 году на одного занятого в республике приходилось 18,8 тысячи долларов. В Казахстане этот показатель достигал 75,8 тысячи долларов, в Туркменистане — 67,3 тысячи долларов, в Узбекистане — 27,5 тысячи долларов, а в Таджикистане — 20,9 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Опубликован рейтинг Путина среди россиян
    Раскрыт гонорар иностранных студентов за диверсию на московской железной дороге
    На трассе М11 открыли зарядные комплексы для электрокаров
    Стало известно об угрозе «хрупкому перемирию» США и Китая из-за Трампа
    Регулятор заставил компанию Илона Маска отремонтировать тысячи машин
    Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку
    Япония перестала быть слишком дорогой для россиян
    Звезда «Дома-2» рассказал о свидании с Собчак
    В США назвали бесполезной лицензию на Patriot для Украины
    Министр иностранных дел Турции подвел итоги поездки в Киев
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok