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19:25, 16 июня 2026Экономика

В Средней Азии нашли страну с самой низкой производительностью труда

Economist: Киргизия показала наихудший результат по производительности труда в ЦА
Кирилл Луцюк

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Среди стран Центральной Азии Киргизия оказалась на последнем месте по производительности труда. Об этом сообщило Economist.kg со ссылкой на Всемирный банк.

Оказалось, что в 2024 году на одного занятого в республике приходилось 18,8 тысячи долларов. В Казахстане этот показатель достигал 75,8 тысячи долларов, в Туркменистане — 67,3 тысячи долларов, в Узбекистане — 27,5 тысячи долларов, а в Таджикистане — 20,9 тысячи долларов.

Отмечается, что среднемировой показатель достигает 49,7 тысячи.

С 2012 по 2024 год число занятых в экономике Киргизии увеличилось примерно с 2,29 до 2,76 миллиона человек.

Ранее первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что для властей этой республики задачей номер один в настоящее время стало возвращение на родину граждан, которые стали трудовыми мигрантами.

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