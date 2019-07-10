Российский хоккеист решил избавиться от дома с сауной и баром

Советский и российский хоккеист, бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вячеслав Козлов продает принадлежащий ему коттедж в городе Атланта, штат Джорджия. Об этом сообщает Realtor.com.

Дом общей площадью более 600 квадратных метров, расположенный в престижном районе Бакхед, спортсмен оценил в 3,8 миллиона долларов (243 миллиона рублей). Помимо обычных помещений, в особняке есть двухэтажная гардеробная, винный погреб, бар, кинозал, спортзал с сауной. В хозяйской спальне оборудована мини-кухня для приготовления завтраков, а в прилегающей ванной комнате установлено джакузи.

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По данным портала, особняк был построен в 2010 году. На участке есть крытая веранда с полноценной кухней и прямым доступом к бассейну, а также зона барбекю и теннисный корт.

Козлов входит в число самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ, является двукратным обладателем Кубка Стэнли (завоевывал этот трофей в составе клуба «Детройт Ред Уингз») и Кубка Гагарина (в составе уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо»). В мае 2019-го Козлов вошел в тренерский штаб омского «Авангарда».

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