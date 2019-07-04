Главный тренер «Локомотива» похвалился недвижимостью за рубежом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих расходах, в том числе о приобретенной им недвижимости за рубежом. Его слова приводит Sports.ru.
Семин сообщил, что зарабатываемые деньги он тратит, никуда не инвестируя. «Я нормально живу, не экономно», — отметил тренер. Комментируя замечание интервьюера о том, что полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк расходует около миллиона рублей в месяц на аренду квартиры в «Москва-Сити», Семин заявил, что у него есть собственное жилье в столице.
Он также рассказал, что «давно купил» квартиру в Испании, в курортном городе Марбелье, но сам бывает в ней редко — один-два раза в год. По словам Семина, по соседству проживают другие спортивные знаменитости — испанский тренер Висенте дель Боске и итальянский Фабио Капелло.
Ранее в июле стало известно, что по итогам первого полугодия 2019-го Испания вновь стала самой популярной страной среди российских покупателей зарубежной недвижимости. На второй строчке рейтинга — Турция. Также за январь — июнь значительно вырос российский спрос на жилье в Грузии.