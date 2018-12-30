Семин увидел плюс в драках футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о конфликтах между футболистами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если драк нет, игроки безразличны. А когда драки — я люблю», — признался 71-летний специалист. При этом Семин подчеркнул, что считает важным разобраться в природе конфликта, а подобные случаи говорят о том, что игроки неравнодушны к общему делу.

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В нынешнем сезоне после 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 очков. На международной арене железнодорожники потерпели неудачу: «Локомотив» уступил в пяти из шести возможных матчей группового этапа Лиги чемпионов и упустил шанс выступить в весенней части еврокубков.

Семин вернулся в «Локомотив» в 2016 году. Сперва под его руководством команда выиграла Кубок России. А в сезоне-2017/2018 железнодорожники впервые за 14 лет выиграли золото Российской премьер лиги (РПЛ).

В общей сложности специалист четырежды возглавлял столичный клуб. Семин трижды приводил «Локомотив» к золоту чемпионата России и пять раз выигрывал с командой национальный кубок.

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