Действующего чемпиона России сравнили с «Титаником»

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале сравнил московский «Локомотив» с легендарным «Титаником» и раскритиковал его тренера Юрия Семина.

«Наблюдать за "Локомотивом" Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы "Титаник" медленно и неотвратимо тонул три-четыре сезона полнометражного телесериала», — заявил Уткин.

Журналист разобрал тактику действующего чемпиона России в матче с «Динамо» (1:1) и указал на ошибки тренерского штаба. «Если бы в технической зоне у скамейки "Локомотива" вместо мечущегося Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно», — заметил Уткин.

«Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России. В семи турах действующий чемпион набрал девять очков. 18 сентября клуб стартует в Лиге чемпионов и сыграет на выезде с турецким «Галатасараем».

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