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11:36, 17 июля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет колонии за попытку вывоза подшипников за границу

В Москве осудили мужчину за попытку вывоза подшипников на Украину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудили мужчину за попытку вывоза подшипников на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 59-летний Карецкий Роман приобрел на территории России специальные авиационные подшипники, которые используются в военной технике, такой как вертолеты семейств «Миль» и «Камов». Также они подходят для самолетов производителей «Су» и «Миг».

Он планировал вывезти эти изделия за пределы РФ для последующей доставки на украинское предприятие «Мотор Сич», которое является одним из основных предприятий, занимающихся обслуживанием военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины.

Суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате.

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