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11:38, 17 июля 2026Бывший СССР

В Раде спрогнозировали решение Зеленского на фоне протестов

Железняк: Зеленский вернется к атаке на НАБУ и САП на фоне вялой реакции на протесты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда вернутся к атаке на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом в Telegram-канале на фоне «вялой» реакции на протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Учитывая абсолютно вялую реакцию властей на улицу и просто тот факт, что все Банковой удалось... Так что даже не сомневайтесь, что они скоро вернутся к идее атаки на НАБУ и САП. Это исключительно вопрос времени», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что власти не опасаются уличных акций. По его словам, никто не объяснит им, что люди вышли на улицы сами. Вместо этого руководство принесет «очередную конспирологическую теорию», в которой обвинят в протестах оппозицию, экс-главкома Вооруженными силами Украины, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного или «рептилоидов».

Протесты на Украине начались из-за отставки Федорова: люди вышли на улицы в Киеве, Львове и других городах страны. Сам экс-министр также поддержал протесты.

В числе причин отставки Федорова Зеленский называл провал реформы территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата). При этом другие источники говорят о конфликте Минобороны с командованием ВСУ и страхе Зеленского перед потенциальным конкурентом.

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