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11:47, 17 июля 2026Культура

19-летняя жена актера Якушева поздравила мужа со второй годовщиной знакомства

19-летняя супруга актера Данилы Якушева поздравила его со второй годовщиной знакомства
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена российского актера Данилы Якушева, известного по сериалам «Триггер» и «Молодежка», поздравила мужа со второй годовщиной знакомства. Соответствующий пост она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя Кристина поблагодарила Бога за «наставника и большую любовь, которую многие ищут десятилетиями». Также девушка поблагодарила самого Якушева за то, что он с первого дня делал все для ее счастья.

«Твоя забота, поддержка, понимание, уважение каждый день напоминают мне о том, почему два года назад, сидя с тобой на плите у метро, я хотела, чтобы именно ты стал моим мужем», — написала Кристина.

Якушев и его возлюбленная поженились 23 июня. Ранее 40-летний актер заявил, что разница в возрасте с избранницей делает их союз только крепче.

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