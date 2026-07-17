19-летняя жена актера Якушева поздравила мужа со второй годовщиной знакомства

19-летняя супруга актера Данилы Якушева поздравила его со второй годовщиной знакомства

Жена российского актера Данилы Якушева, известного по сериалам «Триггер» и «Молодежка», поздравила мужа со второй годовщиной знакомства. Соответствующий пост она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя Кристина поблагодарила Бога за «наставника и большую любовь, которую многие ищут десятилетиями». Также девушка поблагодарила самого Якушева за то, что он с первого дня делал все для ее счастья.

«Твоя забота, поддержка, понимание, уважение каждый день напоминают мне о том, почему два года назад, сидя с тобой на плите у метро, я хотела, чтобы именно ты стал моим мужем», — написала Кристина.

Якушев и его возлюбленная поженились 23 июня. Ранее 40-летний актер заявил, что разница в возрасте с избранницей делает их союз только крепче.