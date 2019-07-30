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В России подешевела земля

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Стоимость земельных участков в регионах России за год снизилась на 3,3 процента, до среднего уровня в 87,7 тысячи рублей за сотку. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимость», поступивших во вторник, 30 июля, в редакцию «Ленты.ру».

Сильнее всего — на 6,9 процента, до уровня в 58,6 тысячи рублей за сотку — подешевели участки в Нижегородской области, отмечается в материалах компании. Заметное снижение зафиксировано также в Московской области (на 6 процентов, до 119,7 тысячи рублей за сотку) и в Республике Крым (на 5,5 процента, до 201 тысячи за сотку).

Самый заметный рост отмечен в Саратовской области, за год земельные участки здесь выросли в цене на 10 процентов, до 72,2 тысячи рублей за сотку. Выраженная положительная динамика была также зафиксирована в Башкортостане (плюс 5,4 процента, до 60,6 тысячи рублей) и Приморском крае (плюс 3,8 процента, до 74,7 тысячи рублей за сотку).

На минимальном уровне — 28 тысяч рублей — стоимость сотки земли по итогам первого полугодия 2019-го оказалась в Кемеровской области. Максимальный показатель отмечен в Ростовской области — 233,6 тысячи рублей за сотку.

Ранее был обнародован рейтинг районов Подмосковья с самым дешевым жильем. Первое место в нем досталось Егорьевскому направлению: средняя стоимость участка в прилегающих районах составила 1,6 миллиона рублей, сотки — 190 тысяч рублей.

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