Названы районы Подмосковья с самой дешевой землей

По минимальным для Подмосковья средним ценам продаются участки на Егорьевском шоссе, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».
Среднестатистический участок по Егорьевскому направлению стоит 1,6 миллиона рублей, сотка — 190 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Чуть дороже земля на Новорязанском шоссе — 1,8 миллиона рублей за участок и 191,5 тысячи рублей за сотку. На третьем месте Горьковское шоссе (2,1 миллиона рублей за участок, 194 тысячи рублей/сотка). Затем идут Носовихинское (2,2 миллиона и 197 тысячи рублей соответственно) и Фряновское шоссе (2,4 миллиона за участок, 201 тысяча за сотку).
Самые дорогие земельные лоты (без учета элитных предложений на Рублево-Успенском, Ильинском и Алтуфьевском шоссе) предлагаются по Осташковскому направлению — 435 тысяч рублей за сотку и 7 миллионов за участок. На Новой Риге аналогичные показатели равны 270 тысячам и 3,6 миллиона рублей, на Минском шоссе — 269 тысячам и 3,5 миллиона рублей.
Средняя стоимость сотки в Московской области к концу первого полугодия 2019-го составила 241 тысячу рублей, а стоимость стандартного участка — три миллиона рублей, отмечается в материалах «Мира квартир». За год земля в Подмосковье подорожала на 1 процент.
В июне текущего года под Москвой нашли дачный участок за 580 миллионов рублей. Он выставлен на продажу в одном из клубных коттеджных поселков на западе области, в районе Новорижского шоссе.