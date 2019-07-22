Названа цена самого дешевого дачного участка в Москве

В Восточном округе Москвы выставлен на продажу участок за 300 тысяч рублей. Описание объекта размещено в базе недвижимости ЦИАН.

Это самое недорогое предложение земли в столичных границах. Размер надела, расположенного в садовом товариществе на Западной улице, — четыре сотки. Возводить на нем жилые постройки нельзя, участок предназначен только для ведения садоводческой деятельности.

«Рядом лесопарковая зона. Участок огорожен, правильной прямоугольной формы. Прекрасное место для отдыха. Продажа по садовой книжке. Оперативный показ и выход на сделку», — отмечается в объявлении.

Ранее в июле Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) напомнила россиянам о необходимости соблюдения земельного законодательства, пригрозив большими штрафами за самовольное занятие участков, их неиспользование или использование не по целевому назначению.

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