Сотку земли в центре Москвы оценили в шесть миллионов рублей

В Пресненском районе Центрального округа Москвы выставлен на продажу земельный участок за 229 миллионов рублей. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

Размер надела — 38 соток, то есть каждая сотка стоит более 6 миллионов. На территории нельзя строить жилье, участок предназначен только для размещения производственных и административных зданий. Поблизости расположены станции метро «Улица 1905 года» и «Белорусская», а также только что введенный в эксплуатацию крупный жилой комплекс.

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Предложение за 229 миллионов — единственный в базе земельный участок в центре столицы, находящийся в открытой продаже. На территории есть старые кирпичные постройки, их суммарная площадь — более тысячи квадратных метров. «Есть возможность развития текущих объектов на данной территории или создание принципиально новых, выгодно гармонирующих с развивающейся окружающей инфраструктурой», — отмечает автор объявления.

Ранее в Подмосковье нашли дачный участок за 580 миллионов рублей. Общая площадь надела — 59,3 сотки, стоимость одной сотки — 9,8 миллиона рублей. Земля свободна, она предлагается без подряда — покупателю предстоит застроить ее самостоятельно. Участок расположен в одном из клубных коттеджных поселков на западе области, в районе Новорижского шоссе.

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