Участки россиян захотели изымать за нарушения пожарной безопасности

Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки, если они используются с нарушением пожарных требований. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Список нарушений, за которые могут изъять участок, будет определен в специальном акте правительства, однако сейчас в поправках предложены следующие примеры: сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью и накопление бытовых отходов.

Планируется, что органы государственного пожарного надзора должны выдать владельцу предписание на исправление нарушений. Если в течение шести месяцев они не будут устранены, органы местного самоуправления начнут изымать участок через суд.

Законопроект касается собственников, арендаторов участков, а также тех, у кого он находится в бессрочном или безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения. Исключения предоставляются для россиян, которые взяли землю в ипотеку или проходят процедуру банкротства.

Документы были разработаны в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

Ранее сообщалось, что глава государства подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. Согласно новым поправкам, граждане смогут оформить излишки используемой земли в собственность.

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