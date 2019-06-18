Названы «земельные короли» России

Два десятка крупнейших российских землевладельцев контролируют 7,9 миллиона гектаров земли общей стоимостью 471,6 миллиарда рублей. Крупнейшим землевладельцем страны по итогам 2018 года стала компания «Агрокомплекс». Об этом говорится в рейтинге Forbes «Хозяева земли русской», опубликованном 18 июня на сайте издания.

Основными владельцами компании «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева выступают члены семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Штаб-квартира компании расположена в селе Выселки Краснодарского края. Общая стоимость земельного банка «Агрокомплекса», по данным Forbes, составляет 68,5 миллиарда рублей.

Второе место в рейтинге крупнейших латифундистов страны занял агрохолдинг «Степь», принадлежащий АФК «Система» (основной владелец — Владимир Евтушенков). Стоимость земельных активов компании — 45,6 миллиарда рублей.

Третье место заняла компания «Мираторг», владеющая земельными участками на сумму в 45 миллиардов рублей. Основные владельцы компании — Александр и Виктор Линники.

На четвертом месте оказалась компания «Продимекс» Игоря Худокормова, на пятом — концерн «Покровский» Андрея Коровайко. Стоимость земельных активов этих игроков составила 39,4 и 31,2 миллиарда рублей соответственно.

Ранее в апреле 2019-го издание составило рейтинг «торговых королей» Москвы. Его возглавили компании «Киевская площадь», Crocus Group и Ingka Centres.

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