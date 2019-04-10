Названы «торговые короли» Москвы

В апреле 2019-го список компаний с самым большим портфелем торговой недвижимости в Москве возглавила «Киевская площадь», управляющая комплексом «Европейский». Рейтинг, составленный аналитиками Knight Frank, имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Второе место списка досталось Crocus Group, контролирующей сеть торговых центров Vegas, третье — Ingka Centres (сеть «МЕГА»). Всего в перечень вошло 15 крупнейших компаний с портфелем не менее 190 тысяч квадратных метров торговых площадей.

По прогнозам специалистов, в перспективе двух-трех лет в рейтинге застройщиков торговой недвижимости ожидаются интересные изменения. «Произойдет развитие рынка за счет строительства торговых объектов в составе транспортно-пересадочных узлов различными девелоперами, а также появление нового сильного игрока в рейтинге — ADG Group с заявленными к вводу в 2019-2022 годах районными торговыми центрами», — поясняют в Knight Frank.

В январе 2019-го российский Forbes составил рейтинг «Короли недвижимости — 2019», включив в него владельцев бизнеса, получивших в 2018-м максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью. Первое место в списке заняли Зарах Илиев и Год Нисанов — владельцы вышеупомянутой компании «Киевская площадь».

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