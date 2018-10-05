Москва установит торговый антирекорд

За первые три квартала 2018-го в Москве было построено 98 тысяч квадратных метров торговых площадей — на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2017-го. По итогам года объем ввода магазинов может стать минимальным за шесть лет, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.
По данным аналитиков, в июле — сентябре в городе не открыли ни одного торгового центра. На четвертый квартал заявлен запуск трех ТЦ: «Арена плаза» (17 тысяч квадратных метров), «Галеон» (14 тысяч метров), «Краснопрудный» (около 7 тысяч метров). Сроки ввода некоторых московских проектов, в том числе ТЦ «Ангара» и ТПУ «Рассказовка», были перенесены на 2019 год. В итоге годовой объем нового предложения торговой недвижимости составит 137 тысяч «квадратов» — на 12 процентов ниже результата прошлого года.
«Даже при условии запуска всех анонсированных проектов, результат этого года станет рекордно низким за последние шесть лет, — отметили в JLL. — Мы продолжаем фиксировать низкую динамику выхода нового предложения на рынок торговой недвижимости Москвы в текущем году, что является результатом экономического кризиса 2014-2016 годов».
На фоне сократившихся объемов ввода торговой недвижимости доля свободных площадей в ТЦ снижается: по итогам третьего квартала она уменьшилась до пяти процентов (против шести годом ранее).
В марте сообщалось, что в городах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) до конца года построят и введут в эксплуатацию 17 крупных торговых центров. 48 процентов из них (225 тысяч метров) придутся на миллионники: Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самару, Ростов-на-Дону, Красноярск и Пермь.