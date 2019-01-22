Петербургские риелторы рассказали об оздоравливающем влиянии алкомаркетов

Одним из главных игроков на рынке российского ретейла в 2018 году оказалась сеть алкомаркетов «Красное и белое». Активная экспансия сети отразилась на рынке Северной столицы, говорится в материалах петербургского агентства недвижимости «АН Lapina» (есть в редакции «Ленты.ру»).

По статистике компании, в связи с активными открытиями новых точек алкомаркеты «Красное и белое» вышли в число игроков, меняющих правила на рынке аренды торговых помещений.

«Компания отличается крайне сложной формой договора, которую готов принять не каждый арендодатель, — поясняет генеральный директор компании Екатерина Лапина. — Сеть возлагает на владельца помещения большое число дополнительных требований, например приведение объекта в соответствие с нормами закона, [тогда как] многие собственники привыкли сдавать в наем четыре стены без ремонта и, ничего не делая, получать плату за аренду».

По данным агентства недвижимости, изменению локального рынка стрит-ретейла способствует и то, что спрос на аренду торговых площадей в городе невелик. Это мотивирует владельцев помещений идти на некоторые уступки — например, работать по системе минимальной фиксированной платы за квадратные метры либо за процент с оборота арендатора.

21 января 2018 года было объявлено о слиянии сети Сергея Студенникова «Красное и белое» с принадлежащими Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль». Объединенная сеть обещает стать продуктовым гигантом, уступающим по выручке только X5 Retail Group и «Магниту». По оценке экспертов рынка коммерческой недвижимости, сделку с высокой вероятностью можно заранее назвать крупнейшей в сегменте в 2019 году.

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