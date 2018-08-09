От россиян захотели спрятать алкоголь

В Госдуму поступило предложение запретить магазинам держать алкогольные напитки на открытых полках. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Леонида Огуля, спиртной продукции целесообразно отводить отдельные залы или помещать его в закрытые шкафы, как сигареты.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия, — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — заявил депутат.

Огуль отметил, что магазины, когда ставят бутылки со спиртным в ряд с остальными товарами, непроизвольно дают понять покупателям, что алкоголь — такой же продукт, как и любой другой. По его мнению, если убрать алкогольные напитки с глаз, то его продажи заметно снизятся.

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Депутат также напомнил, что в магазинах, расположенных в жилых домах, уже приняли предложенные меры — алкогольной продукции отвели отдельные помещения.

Кроме того, парламентарий выразил мнение о том, что предложенные меры вряд ли нанесут ущерб малому и среднему бизнесу. «Бизнес сам понимает необходимость такого шага. Поэтому, думаю, что поправки в законодательство, предусматривающие вынесение продажи алкоголя в отдельные места, вполне уместны», — заявил он.

Запрет продажи спиртных напитков в зоне общей видимости ранее уже рассматривался в Госдуме, однако был отложен.

В начале 2018 года в России увеличились объемы продаж алкоголя. Серьезный прирост отметили у фруктовых вин — продажи увеличились на 271 процент, до 1,1 миллиона декалитров. Прирост у водки составил 7,4 процента — объемы продаж достигли 5,64 миллиона декалитров. Покупки вина выросли на 7,5 процента и составили 3,58 миллиона декалитров.

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