Россияне обрадовались победе России и выпили больше пива

Оборот пивных напитков в Москве вырос на 25 процентов после победы российской сборной над испанцами в воскресенье, 1 июля. Потребление пива по всей стране увеличилось на 19 процентов. Об этом сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ.

Рост потребления приводится в сравнении с первым днем ЧМ-18 — 14 июня. Лидером по росту оборота пива в воскресенье стал Санкт-Петербург, где продажи напитка увеличились в 1,7 раза. При этом, продажи крепкого алкоголя, наоборот, упали. Оборот крепких алкогольных напитков по России упал на четыре процента, в Санкт-Петербурге — на десять процентов, в Москве остался на том же уровне, что и 14 июня, отмечается в пресс-релизе производителя онлайн-касс «Эвотор».

Как отмечают специалисты, за несколько дней до начала состязаний спрос на пиво вырос в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлого года за этот же период.

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В конце июня стало известно о «пивном кризисе» в Великобритании: в стране возник дефицит диоксида углерода (углекислый газ). Положение усугубляется жаркой погодой и продолжающимся чемпионатом мира по футболу, в котором сборная Англии выступает крайне удачно — команда досрочно вышла в плей-офф турнира после двух матчей. Британцы, отмечает издание, активно скупают пиво, из-за чего в барах и ресторанах его стало не хватать.

Ранее сообщалось, что с проблемами поставок пива столкнулись многие российские заведения в городах, принимающих игры мундиаля.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

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