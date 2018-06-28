Обозначена допустимая доза алкоголя

Специалисты Американской ассоциации кардиологов обозначили безопасную дозу алкоголя, а также выявили последствия в случае ее превышения. Исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые проверили данные 4710 людей в возрасте от 18 до 45 лет. Также при изучении материалов учитывались диеты и физическая активность. В результате специалисты выявили, что мужчины, которые выпивают чаще 12 раз в год, более подвержены повышению кровяного давления и уровня холестерина, чем непьющие вовсе. У женщин наблюдается повышение уровня сахара в крови.

Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний авторы исследования предлагают вовсе отказаться от алкоголя. Однако они обозначили допустимую дозу алкоголя, которая позволит минимизировать риск. Так, по мнению ученых, для мужчин безопасным является ежедневное выпивание до 680 граммов пива, 220 граммов вина или 80 граммов крепких напитков. Для женщин эти порции стоит уменьшить вдвое.

В конце июня ученые Королевского университета выяснили, что те, кто пьет не более одной стандартной порции алкоголя (10 граммов чистого спирта) в день, имеют самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.

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