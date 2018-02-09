Найден способ излечить алкогольную зависимость

Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии обнаружили, что препарат тандоспирон способен обратить повреждения в мозге человека, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, и уменьшить зависимость от него. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Тандоспирон является антидепрессантом, который связывается с рецепторами серотонина 5-HT1A, являясь их парциальным агонистом, то есть проявляет меньшую активность, чем серотонин. В экспериментах на мышах исследователи показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. В свою очередь это снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.

Кроме того, через две недели приема антидепрессанта тандоспирона в дозе, равной трем миллиграммам на килограмм, исчезают признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за спиртного, которое давалось грызунам в течение 15 недель.

В январе 2018 года в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research вышла статья ученых Университета штата Иллинойс в Чикаго, которые доказали, что медикаментозное подавление микроРНК MiR-21 позволяет обратить процесс разрушения сосудов у людей с алкогольной зависимостью.

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