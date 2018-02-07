Названы способы избежать преждевременной смерти

Издание Science Alert рассказало об основных способах снизить артериальное давление, повышение которого приводит к инфаркту или инсульту и является причиной смерти более тысячи человек в день только в США. Согласно рекомендациям врачей, 46 процентов взрослых людей должны нормализовать кровяное давление до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом необходимо оградить себя от стресса, быть физически активным и вести здоровый образ жизни.

Специалисты клиники Майо советуют уделять 15-20 минут в день кратковременному отдыху в расслабленном состоянии. Глубокое дыхание и неподвижное положение тела, например, при сидении на стуле должно помочь справиться со стрессовым состоянием. По словам специалистов, хорошие отношения с близкими людьми и позитивное мышление способствует уменьшению риска проблем с сердцем.

Кроме того, показано, что интенсивные аэробные упражнения, которые следует начать делать в среднем возрасте, помогут избежать серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, вызванных сидячим образом жизни. Гимнастику нужно выполнять 4-5 дней в неделю. Также рекомендуется снизить количество употребляемого алкоголя до умеренных доз, хотя польза последних все еще обсуждается учеными.

Специалисты советуют следить за весом, употребляя в пищу богатые клетчаткой продукты. Уменьшение массы тела увеличивает приток крови к мозгу, уменьшая нагрузку на кровеносные сосуды. Также полезна пища с низким содержанием соли и высоким — калия (бананы и авокадо).

Врачи отмечают, что для нормализации функций сердечно-сосудистой системы необходимо бросить курить. Содержащиеся в табаке вещества вызывают быстрый рост кровяного давления, обусловленный сужением сосудов и повреждением выстилающих их внутреннюю поверхность клеток.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!