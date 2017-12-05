Выявлен признак скорой смерти

Ученые Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, что у пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление. Статья исследователей опубликована в журнале JAMA Internal Medicine. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Специалисты проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч британцев, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В эту выборку вошли как здоровые люди, так и те, кто страдал сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.

Относительно резкое падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти наблюдалось у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса. Однако у сравнительно здоровых людей к концу жизни давление также постепенно снижалось. Это опровергает гипотезу, согласно которой снижение артериального давления может быть связано с лечением гипертонии.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить причину старческой гипотонии. Это поможет разработать рекомендации пожилым людям о снижении риска смерти.