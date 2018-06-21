Названа безопасная доза алкоголя

Ученые Королевского университета Белфаста (Ирландия) выяснили, что те, кто пьет не более одной стандартной порции алкоголя (10 грамм чистого спирта) в день, имеют самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе анализа использовались данные обследования 99 654 человек, которые приняли участие в долговременном исследовании причин развития рака простаты, легких, толстой и прямой кишки и яичников. Специалисты следили за состоянием здоровья испытуемых в течение 8,9 года, в среднем. Уровень употребления алкоголя определяли с помощью пищевого опросника, который добровольцы заполняли с 1998 по 2000 год.

За все время были зарегистрированы 12 763 случаев первичного рака и 9559 смертей. Зависимость смертности от количества выпиваемого спиртного представляла собой J-образную кривую, то есть те, кто употреблял не более и не менее одной стандартной порции алкоголя в день, имели самый низкий уровень риска смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, если рассматривать только рак, то вероятность заболевания линейно растет вместе с дозой.

По словам ученых, в исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.

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