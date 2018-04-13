Названа безопасная доза алкоголя

Ученые Британского фонда сердечных болезней выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя становится причиной преждевременной смерти от инсульта, аневризмы и других заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 600 тысяч человек, употребляющих спиртные напитки, из 19 стран мира. Оказалось, что максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта (2,5 литра пива с крепостью 4 процента или 875 миллилитров вина с крепостью 13 процентов). Превышение этого лимита в два раза способствует сокращению продолжительности жизни, как минимум, на 1-2 года. Употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю — на 4-5 лет.

Специалисты также доказали, что алкоголь связан с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечную недостаточность, фатальные аневризмы аорты и гипертензивную болезнь с преимущественным поражением сердца.

В апреле 2018 года группа ученых под руководством Тимоти Фрейлинга (Timothy Frayling) из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила аллель гена FGF21, который способствует высокому артериальному давлению и повышенному потреблению сахара и алкоголя.

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