Бразильцам бесплатно нальют за каждое падение Неймара

Бар в Рио-де-Жанейро намеревается угощать своих посетителей бесплатным пивом за каждое падение нападающего Неймара во время матча заключительного тура группового этапа против Сербии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Seleção Brasileira.
Твит вызвал бурную реакцию пользователей. В частности, @AnthonyDewhurs1 в шутку предположил, что бар разорится уже к перерыву.
«Надеюсь, он так и не поднимется на ноги», — написал пользователь @simfive.
«Банкротство в процессе», — прокомментировал твит @Ducato_d_Milano.
Сборная Бразилии сыграет с сербами 27 июня. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля. Финал пройдет на московском стадионе «Лужники».
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