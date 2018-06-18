Новую прическу Неймара сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом

Нападающий сборной Бразилии Неймар сменил прическу перед стартом чемпионата мира по футболу. Пользователи Twitter сочли ее похожей на порцию лапши.

Парикмахер: «Неймар, что у нас сегодня?»

Неймар: «Птица сплела гнездо на моей голове из лапши»,

Парикмахер: «Ни слова больше».

«#прическаНеймара»

«Лапшеволосы Неймара»

«Но что он сделал...»

В составе сборной Бразилии Неймар 17 июня сыграл полный матч со Швейцарией на чемпионате мира. Несмотря на это, пентакампеоны не сумели стартовать на турнире с победы: встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Филипе Коутинью и Стивен Цубер.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии также сыграет с Коста-Рикой и Сербией.

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