Неймар начал исцеляться быстрее ради поездки в Россию

Тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджана рассказал о сроках восстановления нападающего национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает AS.

«Неймар очень хорошо восстанавливается. Я не могу оценить это в процентах от его идеального состояния, но его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — заявил Масхереджана. По словам тренера, форвард, скорее всего, примет участие в грядущем мундиале.

26-летний игрок не выходит на поле с февраля из-за травмы. Ожидается, что бразилец должен набрать форму к началу чемпионата мира 2018 года. В нынешнем сезоне в активе нападающего 28 забитых мячей в 30 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.



